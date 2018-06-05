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Бывший капитан БГК подписал контракт со СКА

Дмитрий Никуленков, экс-капитан БГК им. Мешкова, не стал продлевать контракт с брестским клубом. В конце мая наш плеймейкер не мог с точностью назвать, куда он перейдет играть, но на днях стало известно, что он неожиданно для многих подписал контракт с главным антагонистом своего теперь уже бывшего клуба, минским СКА.