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Футбол. Тренер Александр Лисовский вернулся в БАТЭ

Лисовский на протяжении четырех с лишним лет (2013-17) входил в штаб Александра Ермаковича.

Известный специалист Александр Лисовский вернулся в БАТЭ, получив назначение на должность старшего тренера борисовского клуба, пишет ex-press.by

Лисовский на протяжении четырех с лишним лет (2013-17) входил в штаб Александра Ермаковича, а до того возглавлял дублирующий состав "желто-синих" (2011-13) и работал тренером в детско-юношеской школе клуба из Борисова (2011).

Помимо того, борисовская страница есть и в игроцкой карьере Лисовского. Техничный полузащитник выступал в БАТЭ в 1998-2002 годах — и за это время становился чемпионом Беларуси (1999), серебряным (1998, 2000) и бронзовым (2001) призером национальных первенств.


21:30 05/06/2018






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