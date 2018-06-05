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Скабелка официально назначен новым главным тренером "Барыса"

Новым главным тренером "Барыса" официально назначен Андрей Скабелка. Контракт с клубом из Астаны подписан на два года.

Скабелка официально назначен новым главным тренером "Барыса"
В ближайшее время Андрей Владимирович займется формированием своего тренерского штаба, — сообщает официальный сайт "Барыса". 

Справка: 
Андрей Скабелка. 
Дата и место рождения: 20.01.1971, Минск

В бытность игроком выступал на позиции крайнего нападающего. Тренерскую карьеру начал в 2007 году. Работал в клубах "Металлург НК", "Гомель", "Торпедо НН", "Сибирь", "Авангард". В 2012-2013 годах работал со сборной Беларуси. 


Достижения. 

В качестве игрока: 
Чемпион России (1997), бронзовый призер чемпионата России (1998). 
Чемпион Беларуси (1993-95, 2005), серебряный призер чемпионата Беларуси (2006). 
Обладатель Кубка Беларуси (2004-август, 2005). 
Лучший хоккеист года Беларуси (1994, 1997). 

В качестве тренера: 
Бронзовый призер чемпионата Беларуси 2010 (ХК "Гомель") 
Бронзовый призер КХЛ сезона-2014/15 (ХК "Сибирь")




pressball.by
14:14 05/06/2018






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