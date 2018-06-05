Скабелка официально назначен новым главным тренером "Барыса"
Новым главным тренером "Барыса" официально назначен Андрей Скабелка. Контракт с клубом из Астаны подписан на два года.
В ближайшее время Андрей Владимирович займется формированием своего тренерского штаба, — сообщает официальный сайт "Барыса".
Справка:
Андрей Скабелка.
Дата и место рождения: 20.01.1971, Минск
В бытность игроком выступал на позиции крайнего нападающего. Тренерскую карьеру начал в 2007 году. Работал в клубах "Металлург НК", "Гомель", "Торпедо НН", "Сибирь", "Авангард". В 2012-2013 годах работал со сборной Беларуси.
Достижения.
В качестве игрока:
Чемпион России (1997), бронзовый призер чемпионата России (1998).
Чемпион Беларуси (1993-95, 2005), серебряный призер чемпионата Беларуси (2006).
Обладатель Кубка Беларуси (2004-август, 2005).
Лучший хоккеист года Беларуси (1994, 1997).
В качестве тренера:
Бронзовый призер чемпионата Беларуси 2010 (ХК "Гомель")
Бронзовый призер КХЛ сезона-2014/15 (ХК "Сибирь")
14:14 05/06/2018
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