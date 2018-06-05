Скабелка официально назначен новым главным тренером "Барыса"

В ближайшее время Андрей Владимирович займется формированием своего тренерского штаба, — сообщает официальный сайт "Барыса".





Справка:

Андрей Скабелка.

Дата и место рождения: 20.01.1971, Минск





В бытность игроком выступал на позиции крайнего нападающего. Тренерскую карьеру начал в 2007 году. Работал в клубах "Металлург НК", "Гомель", "Торпедо НН", "Сибирь", "Авангард". В 2012-2013 годах работал со сборной Беларуси.









Достижения.





В качестве игрока:

Чемпион России (1997), бронзовый призер чемпионата России (1998).

Чемпион Беларуси (1993-95, 2005), серебряный призер чемпионата Беларуси (2006).

Обладатель Кубка Беларуси (2004-август, 2005).

Лучший хоккеист года Беларуси (1994, 1997).





В качестве тренера:

Бронзовый призер чемпионата Беларуси 2010 (ХК "Гомель")

Бронзовый призер КХЛ сезона-2014/15 (ХК "Сибирь")











