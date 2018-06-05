"Видать, Дулуба не приняла раздевалка"

"Были проиграны два финала — матчи за Суперкубок и за Кубок страны. Они и раньше проигрывались, но тренеров в Борисове не увольняли. При восьми стартовых викториях в чемпионате — тем более. Однако при первой осечке, домашней ничьей с «Ислочью», в раздевалке был устроен нешуточный разбор полетов, где доставалось от руководителя клуба тренеру да в присутствии команды.





А что случилось? Думается, ничего особенного — просто накопилось. За финал в Могилеве — особенно. Там ведь и вправду Олег Дулуб повел себя пассивно, когда Брест перехватил инициативу и вырвал трофей в последние минуты основного времени. Тренерский штаб борисовчан никак не реагировал на события даже заменами в ключевой момент противостояния. Тренерский опыт — заметили все. Вернее, его отсутствие.





Но позвольте, как будто не говорили все кругом при подписании контракта с Олегом Дулубом, что работал он прежде не с командами–чемпионами, а с аутсайдерами? И даже исключительно напирали на этот пробел в карьере, просчитывали определенный риск на будущее. А в Борисове, простите, о чем думали? О том, что опыт — дело наживное. Так здесь или терпеть, или расставаться.





А что было раньше в таких критичных ситуациях? В прошлом году едва не случилась отставка Александра Ермаковича, но за главного тренера заступилась команда. Они потом сообща и чемпионат выиграли, и в группу Лиги Европы пробились. Контакт был хорошим, потому что свои все, некоторые игроки еще вместе на поле с тренером выходили. Загнали себя в непростое положение, дружно и выбирались.





А Дулуб вообще мог стать своим в Борисове? А при каких обстоятельствах? То–то и оно, что даже на уровне командной химии необходимо было провести целый ряд мероприятий, чтобы раздевалка приняла нового наставника. Видать, не приняла. А может, и не собиралась. Это уже кухня борисовская, на которую не пускают, но догадаться о реальной ситуации нетрудно. И так далее по мелочам наверняка скопилась целая гора раздора.





Расстались вовремя, нельзя это не отметить. До еврокубков полтора месяца — докрутить в игре многое можно, что прежде не нравилось и не работало. Это с клубной стороны — сфера ответственности Алексея Баги. А с тренерской — зачем жить в дискомфорте?









Может, вы и не заметили разницу между Дулубом в Украине и Борисове, а мне довелось побывать в Одессе и видеть совершенно другого человека, нежели в последние месяцы на родине. Там тренер улыбался, много открыто говорил о футболе и был уверен в себе, а здесь предстал другим человеком — замкнутым, утомленным, неразговорчивым.





Не сложилось. Да и ничего страшного. Сколько браков распадается, хотя на свадьбах все выглядят исключительно счастливыми? А потом пожили, присмотрелись и разбежались. Не сошлись характерами", – цитирует Ходасевича tribuna.com



