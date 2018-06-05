Дикость: жителям Екатеринбурга перекроют газ на время ЧМ-2018

Жителям 14 многоквартирных домов ЖК «Западный» перекроют газ с 15 июня по 15 июля, передает e1.ru





Ограничение вводится в связи с указом президента России № 202 от 9 мая 2017 года, а также правилами по усилению мер безопасности, утвержденными правительством РФ в июне прошлого года.





По правилам безопасности, на время ЧМ-2018 должны быть приостановлены опасные производства на определенных территориях.





«Проблема в том, что у нас газ высокого давления подходит, 14 килограмм на квадратный метр, поэтому нам эту бумагу и дали. Есть предписание, и мы вынуждены его выполнять», – рассказал Владимир Михеев, председатель кооператива «Очеретина, 11».