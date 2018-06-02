Боец MMA нокаутировал сам себя

Брукс поднял Торреса на плечо, но во время броска не удержал равновесия, вследствие чего вниз полетели оба бойца. Из-за неудачного приземления Брукс не сумел подняться. Судья присудил Торресу победу нокаутом.









После боя в активе Брукса 13 побед и два поражения. Торрес не знает горечи поражения — победа над Бруксом стала для него восьмой подряд, пишет lenta.ru







