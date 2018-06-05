Radio Svaboda svaboda.org

Брестское "Динамо" не будет праздновать завоевание Кубка Беларуси

Планировалось, что в паузе плотного графика игр брестчане все же разделят радость от трофея вместе с игроками. Возможно, не так пышно, как годом ранее, но все-таки. Однако руководство клуба решило поступить иначе.