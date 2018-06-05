Брестское "Динамо" не будет праздновать завоевание Кубка Беларуси
Планировалось, что в паузе плотного графика игр брестчане все же разделят радость от трофея вместе с игроками. Возможно, не так пышно, как годом ранее, но все-таки. Однако руководство клуба решило поступить иначе.
"Торжественное празднование победы «Динамо-Брест» в Кубке Беларуси отменяется. Причина: неудовлетворительное выступление команды в текущем розыгрыше чемпионата Беларуси", - коротко и емко сказано на официальном сайте клуба.
И правильно - с такими результатами в чемпионате (три ничьи со счетом 1:1 после трофея, две упущенные победы на минутах 90+, 8 место в чемпионате и отрицательная разница мячей) команде нужно всерьез задуматься о том, как подкреплять словесные амбиции на поле, пишет vb.by
08:13 05/06/2018
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