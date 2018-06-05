Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Скардино: Надеюсь, Александр Григорьевич меня поймет

Звезда белорусского биатлона Надежда Скардино, объявившая о завершении карьеры, в интервью "Прессболу" выразила надежду на понимание со стороны главы государства Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, приводя на одном из приемов аргументы в пользу твоего с Дашей продолжения карьеры, высказался просто: "А чем вы еще будете заниматься?". Вот только не помню, что ему ответила Скардино...

Я промолчала. Улыбнулась. Я понимаю его и всех специалистов, которые имеют к нам отношение. Это нормально, вряд ли кто-то скажет мне: "Надя, я так хочу, чтобы ты ушла из большого спорта!" Такие люди, конечно, есть, но их очень мало. Я и сама хотела бы остаться, но сил у меня нет и где их найти, не знаю. 

Не хочу никого обманывать. Поэтому, надеюсь, Александр Григорьевич меня поймет. Примет это и порадуется за меня. Если смотреть на историю женского мирового биатлона, то у каждой, даже самой сильной сборной бывали кризисы. Это нормальный процесс. Другое дело, что длились они у всех по-разному. Надеюсь, если у нас и будет отступление, то совсем небольшое. 

Скажем, у Иры Кривко — я говорила это раньше и повторю сейчас — очень хороший потенциал. Она, по сути, только начинает карьеру. И при правильной работе может стать гораздо сильнее, чем сейчас. Хотя она и так сильная. У нее есть и мотивация, и энергия. И в каких-то эпизодах она была для меня примером. Я очень рада, что мы вместе тренировались. 

Вообще каждый спортсмен, который работает рядом с тобой, служит ориентиром и дает определенный навык. Например, Даша всегда была для меня таким образцом. Если бы не она, не было бы моих результатов. Это сто процентов. И я не устану повторять, что Даша не только подруга, но и пример спортсменки, у которой много чему можно научиться. За это я ей безмерно благодарна. 

И вообще за все годы, проведенные в национальной команде, признательна всем девочкам. Мы подруги и, уверена, останемся ими. Всем тренерам тоже хочу сказать спасибо — каждый из них дал что-то в моем развитии. Ну и Александр Григорьевич, хочу повториться, надеюсь, тоже меня поймет.


Понять тебя, Надежда, немудрено. Если рожать четверых, то начинать надо уже сегодня. Чай, "не шешнадцать лет".

Да, уже 33. Кто-то сказал: "Надя, может, еще один цикл олимпийский?" Я ответила: "Знаете, плюс один цикл в эту сторону значит минус один в другую". Женская шутка, но в ней есть правда. Адекватная женщина должна понимать: дорогая, тебе пора остановиться и вспомнить об основном предназначении, данном природой. И если не сделать это вовремя, у тебя останутся только воспоминания о спорте. Ну и деньги, которые ты заработала. Но они никогда не перекроют женского счастья.

Кроме того, они еще имеют неприятное свойство заканчиваться. 

Да, как и воспоминания о спорте. А муж и дети, они будут рядом всегда. Медали, карьера — это тоже важная и счастливая часть жизни. Но сейчас пришло время другого счастья.



07:55 05/06/2018






Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё