Скардино: Надеюсь, Александр Григорьевич меня поймет

Александр Лукашенко, приводя на одном из приемов аргументы в пользу твоего с Дашей продолжения карьеры, высказался просто: "А чем вы еще будете заниматься?". Вот только не помню, что ему ответила Скардино...





Я промолчала. Улыбнулась. Я понимаю его и всех специалистов, которые имеют к нам отношение. Это нормально, вряд ли кто-то скажет мне: "Надя, я так хочу, чтобы ты ушла из большого спорта!" Такие люди, конечно, есть, но их очень мало. Я и сама хотела бы остаться, но сил у меня нет и где их найти, не знаю.





Не хочу никого обманывать. Поэтому, надеюсь, Александр Григорьевич меня поймет. Примет это и порадуется за меня. Если смотреть на историю женского мирового биатлона, то у каждой, даже самой сильной сборной бывали кризисы. Это нормальный процесс. Другое дело, что длились они у всех по-разному. Надеюсь, если у нас и будет отступление, то совсем небольшое.





Скажем, у Иры Кривко — я говорила это раньше и повторю сейчас — очень хороший потенциал. Она, по сути, только начинает карьеру. И при правильной работе может стать гораздо сильнее, чем сейчас. Хотя она и так сильная. У нее есть и мотивация, и энергия. И в каких-то эпизодах она была для меня примером. Я очень рада, что мы вместе тренировались.





Вообще каждый спортсмен, который работает рядом с тобой, служит ориентиром и дает определенный навык. Например, Даша всегда была для меня таким образцом. Если бы не она, не было бы моих результатов. Это сто процентов. И я не устану повторять, что Даша не только подруга, но и пример спортсменки, у которой много чему можно научиться. За это я ей безмерно благодарна.





И вообще за все годы, проведенные в национальной команде, признательна всем девочкам. Мы подруги и, уверена, останемся ими. Всем тренерам тоже хочу сказать спасибо — каждый из них дал что-то в моем развитии. Ну и Александр Григорьевич, хочу повториться, надеюсь, тоже меня поймет.









Понять тебя, Надежда, немудрено. Если рожать четверых, то начинать надо уже сегодня. Чай, "не шешнадцать лет".





Да, уже 33. Кто-то сказал: "Надя, может, еще один цикл олимпийский?" Я ответила: "Знаете, плюс один цикл в эту сторону значит минус один в другую". Женская шутка, но в ней есть правда. Адекватная женщина должна понимать: дорогая, тебе пора остановиться и вспомнить об основном предназначении, данном природой. И если не сделать это вовремя, у тебя останутся только воспоминания о спорте. Ну и деньги, которые ты заработала. Но они никогда не перекроют женского счастья.





Кроме того, они еще имеют неприятное свойство заканчиваться.





Да, как и воспоминания о спорте. А муж и дети, они будут рядом всегда. Медали, карьера — это тоже важная и счастливая часть жизни. Но сейчас пришло время другого счастья.







