У БАТЭ появился и.о. главного тренера

Он сменил у руля отправленного в отставку Олега Дулуба. 37-летний Алексей Бага занимал до этого пост старшего тренера. Об этом сообщается на сайте клуба.





«Несмотря на приставку „и.о.“, Алексея Багу в клубе рассматривают, как полноценного главного тренера. Все остальное — это внутренняя кухня клуба. Агенты могут успокоится уже сейчас. В этом вопросе клуб разберется без помощи из вне», — добавили в пресс-службе БАТЭ.





Алексей Бага основную часть своей карьеры футболиста (1998−2006) провел в БАТЭ, дважды выиграв с командой золото чемпионата Беларуси (2002, 2006), трижды — серебро (2000, 2003, 2004) и однажды — бронзу (2001). Обладатель Кубка Беларуси (2006). Трижды включался в список 22 лучших футболистов чемпионата (2002, 2003, 2004). В высшей лиге чемпионатов Беларуси провел 176 матчей, забил 17 голов, отдал 5 голевых передач.





В 2002−2004 годах был капитаном молодежной сборной Беларуси. Участвовал в финальном турнире молодежного (U-21) чемпионата Европы (2004).





В 2007 году Алексей Бага перешел из БАТЭ в латвийскую «Даугаву» из Даугавпилса. А затем провел еще три сезона в брестском «Динамо» (2008−10).





В 2010 году Бага завершил игровую карьеру и влился в тренерский штаб БАТЭ. Сначала был помощником Виктора Ганчаренко, под началом которого команда побеждала в чемпионате страны (2011, 2012) и Суперкубке Беларуси (2011, 2013), выступала в групповой стадии Лиги чемпионов (2011/12, 2012/13), в 1/16 финала Лиги Европы (2010/11, 2012/13).





С середины октября 2013 года входил в тренерский штаб Александра Ермаковича, с которым вскоре выиграл золото чемпионата страны, а в марте 2014-го и Суперкубок Беларуси. Затем были еще четыре золота чемпионата Беларуси (2014, 2015, 2016, 2017), Кубок Беларуси (2015), три Суперкубка Беларуси (2015, 2016, 2017), два участия в групповом раунде Лиги чемпионов (2014/15, 2015/16) и один — в групповой стадии Лиги Европы (2017/18).





В 2004 году закончил Белорусскую государственную академию физического воспитания (специальность — тренер по футболу). Имеет тренерскую лицензию категории «А».