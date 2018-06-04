Экс-менеджер БАТЭ: В Борисове должен быть специалист с харизмой. А не Дулуб
Экс-менеджер БАТЭ Виктор Ходасевич прокомментировал отставку Олега Дулуба с поста главного тренера команды.
«Дулуба в принципе не должно было быть в БАТЭ. Не идеальный вариант убрать сейчас и поставить образного Багу/Молоша, но лучше поздно, чем никогда.
Человек из системы – совсем другое дело. Отношение игроков/руководства/клуба/ болельщиков. Своему можно что-то прощать, по крайней мере на первоначальном этапе. А «чужаку»? Здесь должен быть состоявшийся специалист, с харизмой. А не Дулуб», – цитирует Ходасевича tribuna.com
14:45 04/06/2018
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