Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Экс-менеджер БАТЭ: В Борисове должен быть специалист с харизмой. А не Дулуб

Экс-менеджер БАТЭ Виктор Ходасевич прокомментировал отставку Олега Дулуба с поста главного тренера команды.

«Дулуба в принципе не должно было быть в БАТЭ. Не идеальный вариант убрать сейчас и поставить образного Багу/Молоша, но лучше поздно, чем никогда.

Человек из системы – совсем другое дело. Отношение игроков/руководства/клуба/ болельщиков. Своему можно что-то прощать, по крайней мере на первоначальном этапе. А «чужаку»? Здесь должен быть состоявшийся специалист, с харизмой. А не Дулуб», – цитирует Ходасевича tribuna.com

14:45 04/06/2018






Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё