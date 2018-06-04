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Никто не хочет на место Зидана в "Реале"

Уже третий тренер отказывается возглавить именитый клуб.

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн отклонил предложение «Реала» возглавить клуб. Мадридский клуб хотел назначить 30-летнего немца после ухода Зинедина Зидана, но Нагельсманн через своего агента ответил отказом.

По итогам минувшего сезона Нагельсманн второй раз подряд вывел «Хоффенхайм» в Лигу чемпионов (год назад клуб уступил в плей-офф квалификации «Ливерпулю»).


Ранее возглавить «Реал» отказался главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Переговоры мадридцев с Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») также не увенчались успехом, пишет tribuna.com

14:38 04/06/2018






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