Никто не хочет на место Зидана в "Реале"

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн отклонил предложение «Реала» возглавить клуб. Мадридский клуб хотел назначить 30-летнего немца после ухода Зинедина Зидана, но Нагельсманн через своего агента ответил отказом.





По итогам минувшего сезона Нагельсманн второй раз подряд вывел «Хоффенхайм» в Лигу чемпионов (год назад клуб уступил в плей-офф квалификации «Ливерпулю»).







