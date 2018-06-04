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Грузчики московского аэропорта украли у нигерийского форварда 11 тысяч долларов

Чемпионат мира по футболу в России еще не начался, а скандалы уже стартовали.

Двое грузчиков московского аэропорта «Шереметьево» задержаны по подозрению в краже 11 тысяч долларов у пассажира, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Пострадавшим оказался известный нигерийский футболист Нванкво Кану. Он транзитом через Москву прилетел в Калининград на матч звезд ФИФА и звезд России.
Кану известен по выступлениям не только за сборную Нигерии, но также за лондонский «Арсенал», амстердамский «Аякс» и миланский «Интер». Карьеру игрока он завершил 6 лет назад.
В Калининграде сборная Нигерии проведет матч чемпионата мира против команды Хорватии 16 июня.

07:37 04/06/2018






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