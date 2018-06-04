Роналду на чемпионате мира будут охранять боец ММА и бывший десантник

Сальгадо выиграл семь боев с пятью нокаутами в супертяжелом весе с 2006 по 2011 год. Марекос, являющийся представителем частной охранной фирмы в Португалии, в свободное время подрабатывает тореадором недалеко от Лиссабона, — передает sport-express.ru.

В рамках группового этапа предстоящего чемпионата мира Португалия встретится с Испанией, Марокко и Ираном.

