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Роналду затребовал у «Реала» десятки миллионов

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может остаться в испанском клубе при условии, что будет получать 80 миллионов евро в год.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Corriere dello Sport.
По версии итальянского издания, Роналду может сохранить верность мадридскому клубу, если его руководство пересмотрит текущее соглашение, рассчитанное до 2021 года, согласно которому португалец зарабатывает 21 миллион евро в год.
Сообщается, что через своего агента Жорже Мендеша, Роналду затребовал у президента «Реала» Флорентино Переса повышение зарплаты до 80 миллионов евро в год.
30 мая стало известно, что французский клуб «Пари Сен-Жермен» предложил Роналду контракт с годовым окладом в 45 миллионов евро. 33-летний форвард, по версии испанского издания Marca, еще до финала Лиги чемпионов уведомил партнеров по команде, что готов покинуть клуб.

19:16 03/06/2018






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