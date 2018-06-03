БАТЭ уволил главного тренера

В нем говорится, что в связи с отрицательными результатами БАТЭ в последних матчах, а именно поражением в финале Кубка Беларуси, потерей очков в играх с «Ислочью» и «Городеей», а также из-за обеспокоенности за состояние команды в преддверии еврокубков принято решение о расторжении контракта с главным тренером ФК БАТЭ Олегом Дулубом.

Заменит Дулуба во главе БАТЭ его помощник Дмитрий Молош. Сам Олег Анатольевич с пониманием отнесся к решению руководства и попрощался с командой.





Напомним, БАТЭ проиграл брестскому «Динамо» в матче за Суперкубок (1:2) и в финале Кубка Беларуси (2:3).





Кроме того, команда сыграла вничью с «Ислочью» (1:1) и уступила «Городее» (1:2), сократив отрыв от минского «Динамо» до двух очков.





Дулуб стал главным тренером БАТЭ в январе этого года. Всего под его руководством борисовчане провели 16 матчей, в которых одержали 11 побед дважды сыграли вничью и три раза проиграли.