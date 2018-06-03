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БАТЭ уволил главного тренера

Формулировка проста - «в связи с отрицательными результатами». Дулуб стал первым тренером, которого отправили в отставку, а не с которым расстались полюбовно.

БАТЭ уволил главного тренера
После увольнения из БАТЭ Александра Ермаковича в борисовском клубе отошли от принципа семейственности и сделали ставку на специалиста, который за 15 лет тренерского стажа сменил 14 команд - 5 января 2018 года место главного тренера занял Олег Дулуб, пишет "Комсомольская правда".

А 3 июня БАТЭ на своем сайте опубликовал заявление.

В нем говорится, что в связи с отрицательными результатами БАТЭ в последних матчах, а именно поражением в финале Кубка Беларуси, потерей очков в играх с «Ислочью» и «Городеей», а также из-за обеспокоенности за состояние команды в преддверии еврокубков принято решение о расторжении контракта с главным тренером ФК БАТЭ Олегом Дулубом.

Заменит Дулуба во главе БАТЭ его помощник Дмитрий Молош. Сам Олег Анатольевич с пониманием отнесся к решению руководства и попрощался с командой.

Напомним, БАТЭ проиграл брестскому «Динамо» в матче за Суперкубок (1:2) и в финале Кубка Беларуси (2:3).

Кроме того, команда сыграла вничью с «Ислочью» (1:1) и уступила «Городее» (1:2), сократив отрыв от минского «Динамо» до двух очков. 

Дулуб стал главным тренером БАТЭ в январе этого года. Всего под его руководством борисовчане провели 16 матчей, в которых одержали 11 побед дважды сыграли вничью и три раза проиграли. 

"Белорусский партизан"
17:56 03/06/2018






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