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Умер заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич

Виктор Белевич открыл немало выдающихся баскетольных имен, среди которых олимпийские чемпионки Ирина Сумникова и Елена Швайбович.

Заслуженный тренер Беларуси по баскетболу Виктор Белевич скончался на 77-м году жизни, сообщила пресс-служба Белорусской федерации баскетбола, передает Sputnik.

Белевич умер в субботу, 2 июня.

"Виктор Иванович был настоящим профессионалом, которому удалось открыть немало выдающихся баскетольных имен. Среди них — две олимпийские чемпионки Ирина Сумникова и Елена Швайбович, лидеры женской национальной сборной Анастасия Веремеенко и Елена Левченко, и множество других известных игроков", — говорится в сообщении пресс-службы.


В связи с невосполнимой утратой Федерация баскетбола Беларуси выразила искренние соболезнования семье великого тренера.

Виктор Белевич окончил отделение баскетбола в БГУФК. Самому стать профессиональным баскетболистом не сложилось, а вот научить этому других получалось отменно.


Белевич с 1966 года был тренером Республиканского училища олимпийского резерва, в 1975-м возглавил БК "Горизонт", в 80-ые был тренером женской национальной команды БССР.

С 1999 по 2002 годы Белевич тренировал женскую национальную команду Беларус

12:38 03/06/2018






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