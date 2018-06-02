БАТЭ сенсационно проиграл "Городее"

В этом году ситуация немного иная. «Сахарные» замыкают турнирную таблицу, не добыв еще ни одной победы. Но борисовчан ждал небольшой, но очень неприятный сюрприз — в строй «Городеи» вернулся Дубаич, который любит потрепать нервы защитникам и вратарю любой команды.





«Желто-синие» открыли счет на 11-й минуте, Игорь Стасевич вновь сотворил шедевр, дальним ударом загнав мяч в «девятку» ворот хозяев. В первом тайме гости имели еще пару моментов, однако подвела реализация. «Сахарные» также не сидели в глухой обороне, а старались обострять, особенно опасные были в их исполнении стандарты и дальние забросы, Щербицкому приходилось трудиться.





Второй тайм начался с холодного душа для гостей. На 53-й минуте Дубаич отквитал гол, открыв счет своим мячам в этом сезоне. Вначале Погосян проверил Щербицкого, вратарь отбил мяч, но на добивании первым был именно сербский нападающий, которому не помешал сербский защитник БАТЭ Василевич.





Все это стало напоминать для борисовчан сценарий матча прошлого тура против «Ислочи». Разве, что они не создали в дальнейшем много острых моментов, а в самой концовке и вовсе умудрились пропустить гол, потерпев первое поражение в сезоне. От аутсайдера.





Это возвращает интригу в чемпионат, ведь между БАТЭ и минским «Динамо» теперь всего два очка, а сзади на всех порах подбегает и «Шахтер», с которым подопечным Дулуба играть уже в этом месяце.







