Да, поединок из-за перебора карточек пропускал Артем Милевский, но разве его потеря могла стать фатальной?, пишет tribuna.com





Брестчане еще в первом тайме вышли вперед. На 30-й минуте отличился точным ударом Алексей Гаврилович, показавший после гола портрет Марадоны на майке.









Игра шла к тому, чтобы завершиться минимальной викторией южан, но сложилось все иначе. В добавленное время Павел Кленье, выступавший в прошлом году за столбцовский «Неман-Агро», счет сравнял. Голевая атака получилась забавной.









Что интересно, «Динамо» уже во втором матче подряд упускает победу. В прошлом туре брестчане не удержали победный счет в игре с «Днепром».