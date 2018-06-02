Надежда Скардино объявила о завершении карьеры: Не могу найти мотивацию и силы для тренировок
Биатлонистка Надежда Скардино объявила о завершении карьеры.
Об этом 33-летняя спортсменка сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1», передает tribuna.com.
«Спасибо Беларуси. Спасибо всей команде, что я почувствовала здесь себя своим человеком. Всем спасибо. Надеюсь, что для вас я останусь вашей биатлонисткой. Понимаю, что некоторые шаги нужно делать вовремя, а не затягивать. Не могу найти мотивацию и силы для каждодневных тренировок.
Самая главная причина – я действительно хочу отдохнуть. Огромное спасибо всем нашим болельщикам и команде, в которой я находилась 15 лет», – объяснила свое решение биатлонистка.
Скардино – олимпийская чемпионка в составе женской эстафетной сборной Беларуси в Пхенчхане-2018 и бронзовый призер в индивидуальной гонке в Сочи-2014.
За Беларусь выступает с 2006 года. Бронзовый призер чемпионата мира (2011), чемпионка Европы (2007), двукратная чемпионка Универсиады (2007).
В сезоне 2013/2014 провела 111 точных выстрелов подряд, что является мировым рекордом.
Напомним, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева еще не определилась по поводу продолжения карьеры. Динара Алимбекова из-за травмы плеча может пропустить до полугода. Надежда Писарева и Дарья Юркевич уже объявили о завершении карьеры.
15:22 02/06/2018
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