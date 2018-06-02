«Спасибо Беларуси. Спасибо всей команде, что я почувствовала здесь себя своим человеком. Всем спасибо. Надеюсь, что для вас я останусь вашей биатлонисткой. Понимаю, что некоторые шаги нужно делать вовремя, а не затягивать. Не могу найти мотивацию и силы для каждодневных тренировок.





Самая главная причина – я действительно хочу отдохнуть. Огромное спасибо всем нашим болельщикам и команде, в которой я находилась 15 лет», – объяснила свое решение биатлонистка.