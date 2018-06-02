Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Российский обозреватель: В минском "Динамо" ситуация хуже, чем в "Барысе"

Хоккейный обозреватель "Чемпионата" Лев Лукин подвел промежуточные итоги селекции иностранных команд в КХЛ.

"Складывается такое ощущение, что иностранные клубы в нашей лиге существуют лишь для того, чтобы оправдать в ее названии слово "континентальная". Они ни за что не борются, растеряли весь местный колорит, да и сборные этих стран выступают все хуже и хуже. 

Белорусы вылетели из элиты мировых первенств, сборная Казахстана проведет в первом дивизионе уже третий год, словаки давно не входят даже в семерку лучших сборных мира, да и "Слован" никак нельзя назвать базовым клубом этой национальной команды: на Олимпиаду словаки не взяли ни одного человека из братиславского представителя КХЛ. Радует в последнее время разве что сборная Латвии, но их подъем связан, прежде всего, с фигурой Боба Хартли, а рижское "Динамо" прочно обосновалось на дне таблицы. 

В нынешнее межсезонье никаких позитивных новостей в этом направлении не поступает. Правда, в "Барысе" начали исправлять ошибки прошлого сезона и планируют пригласить главным тренером Андрея Скабелку, но пока трудно сказать, приведет ли это к положительным сдвигам в казахстанском хоккее. В минском и рижском "Динамо", а также в "Словане" ситуация еще хуже и просвета не видно. 

Похоже, все идет к тому, что из зарубежных клубов в плей-офф попадет только "Йокерит", к которому все вышесказанное не имеет никакого отношения. Остальной континентальный легион проведет очередной невзрачный сезон и заставит вновь задуматься о целесообразности своего нахождения в КХЛ", — цитирует журналиста pressball.by

11:02 02/06/2018






Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё