Чехи потерпели крупнейшее поражение в своей истории. Они никогда не проигрывали с разницей в четыре мяча.





До этого Чехия проиграла пять матчей с разницей минус 3: Швейцарии, Норвегии, Дании и Германии – 0:3, России – 1:4.





Напомним, что Австралия сыграет на ЧМ-2018 в группе с Францией, Данией и Перу.