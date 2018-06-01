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Крупнейшее поражение в истории: футболисты Чехии разгромно проиграли сборной Австралии

Сборная Австралии обыграла сборную Чехии в товарищеском матче в Австрии со счетом 4:0.

Чехи потерпели крупнейшее поражение в своей истории. Они никогда не проигрывали с разницей в четыре мяча.

До этого Чехия проиграла пять матчей с разницей минус 3: Швейцарии, Норвегии, Дании и Германии – 0:3, России – 1:4.

Напомним, что Австралия сыграет на ЧМ-2018 в группе с Францией, Данией и Перу.

Источник: tribuna.com
17:17 01/06/2018






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