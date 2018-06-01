Матч дублеров "Немана" и "Шахтера" закончился массовой дракой
В четверг, 31 мая, в Гродно состоялся матч 10-го тура чемпионата Беларуси среди дублирующих составов между "Неманом" и "Шахтером" — 1:1.
Встреча ознаменовалась потасовкой игроков после финального свистка.
"После финального свистка состоялась массовая драка с участием запасных и основных игроков обеих команд", — гласит запись в протоколе судьи матча.
Встречу обслуживала бригада во главе с могилевчанином Александром Колочинским, передает pressball.by
16:22 01/06/2018
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