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Матч дублеров "Немана" и "Шахтера" закончился массовой дракой

В четверг, 31 мая, в Гродно состоялся матч 10-го тура чемпионата Беларуси среди дублирующих составов между "Неманом" и "Шахтером" — 1:1.