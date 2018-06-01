В Испании назвали причины ухода Зидана из "Реала"

По информации издания, у француза ухудшились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом из-за того, что тот планировал трансферы без его одобрения, пишет fakty.ua





Речь идет о вратаре «Атлетика» Кепе Аррисабалаге, форвардах Роберте Левандовски («Бавария») и Неймаре («ПСЖ»), в которых Зидан не был заинтересован. Тренера также беспокоила неопределенность с будущим Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.





Кроме того, Зидан был недоволен отсутствием поддержки со стороны руководства клуба в середине прошедшего сезона, когда СМИ сватали в «Реал» немца Йоахима Лева и аргентинца Маурисио Почеттино.





Кстати, в пользу Зидана говорят и красноречивые цифры. За два с половиной года работы тренера в клубе мадридцы приобрели лишь трех игроков: форварда Альваро Морату, защитника Тео Эрнандеса и полузащитника Дани Себальоса, потратив на их покупку 70,5 миллиона евро. При этом «Реал» при Зидане выиграл девять трофеев, в том числе трижды подряд — Лигу чемпионов.





Для сравнения: за последние три года Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед», «Челси») потратил на трансферы 349 млн евро и выиграл три трофея, Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», «Бавария») — 528 млн (два трофея), Антонио Конте («Челси») — 390 млн (два трофея).





— В этом «Реале» большие ожидания, — заявил на прощание Зинедин Зидан. - Мы всегда стремимся к большему, но я не мог требовать от своих игроков большего. Сейчас пришло время, чтобы они услышали в раздевалке новый голос. Тут не все так просто, чтобы просто взять и остаться. Если бы я остался, команде было бы сложно продолжать побеждать.





Приняв решение, я не общался с каждым игроком индивидуально, но все они получили сообщения и в курсе дела. Лично я поговорил с капитаном Серхио Рамосом. Вместе мы прошли через многое, и он уважает мое решение.





Я не собираюсь возглавлять какую-либо команду прямо сейчас и не ищу какие-то варианты.