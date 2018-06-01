— Ты трижды участвовала в финалах Евролиги, и каждый раз безуспешно. Обидно останавливаться в шаге от олимпа?





— На самом деле очень обидно, ведь я играю за очень сильный клуб, который способен ее выиграть. Последняя вершина в карьере, которую хотела бы покорить, это победа в Евролиге.





— А как же женская НБА? Она так и прошла мимо тебя. Или надежды поиграть за океаном все-таки имеются?





— Меня каждое лето приглашают туда, но я отказываюсь.









— Почему?





— Пожалуй, я все-таки не того плана баскетболистка, которая могла бы там успешно играть. Хотя все американки из женской НБА, когда приезжают в Турцию, пристают с вопросами: «Почему не едешь? Там так классно! У тебя обязательно получилось бы». Но я понимаю, что это не мое. В первую очередь менталитет — лиги, игроков. Поэтому нет желания даже пробовать. Просто посмотреть — неплохо. А играть — нет. Особенно сейчас, когда у меня семья и маленький ребенок. Лето хочется проводить рядом с дочкой и мужем, а не в Штатах. Хотя бы несколько месяцев почувствовать себя свободной, не убегать на тренировки, не уезжать на игры. В данной ситуации мой выбор исключительно в пользу семьи, – цитирует Веремеенко tribuna.com



