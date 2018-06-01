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После невыдачи британской визы Абрамович заморозил строительство стадиона "Челси"

Футбольный клуб «Челси», владельцем которого является российский миллиардер Роман Абрамович, объявил о заморозке проекта по созданию нового стадиона. В сообщении клуба причиной приостановки проекта назван «неблагоприятный инвестиционный климат».

— Клуб не устанавливает временных рамок для возможного пересмотра этого решения, — говорится в сообщении «Челси».

Весной 2017 года сообщалось, что городские власти Лондона поддержали предложенный руководством «Челси» план по сносу существующего стадиона «Стэмфорд Бридж» и строительству на его месте нового стадиона, способного принять почти в полтора раза больше зрителей — 60 тысяч вместо 41,6 тысячи.

— Лондон — один из величайших спортивных городов мира, и я рад, что уже скоро к множеству фантастических спортивных арен в столице добавится новый стадион «Челси», — говорил тогда мэр Лондона Садик Хан.

​Стоимость строительства нового стадиона оценивалась тогда в 500 миллионов фунтов (666 миллионов долларов), ввести стадион в эксплуатацию планировалось в 2021—2022 годах. На время строительства временным пристанищем «Челси» должен был стать заново построенный (в 2003—2007 годах) стадион «Уэмбли».

О заморозке проекта строительства нового стадиона «Челси» было объявлено вскоре после того, как у Романа Абрамовича возникли проблемы с въездом в Великобританию. Из-за отсутствия визы миллиардер даже не попал на финал Кубка Англии, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед».


28 мая СМИ сообщили, что Абрамович завершил все формальности, связанные с переездом в Израиль. Портал «Вести. Израиль по-русски» уточнял, что прибывшему в Израиль на частном самолете Абрамовичу были на общих основаниях выписаны удостоверение личности, а также удостоверение репатрианта.

Как гражданин Израиля Абрамович сможет въезжать в Великобританию без визы, что подтвердил журналистам представитель премьер-министра страны Терезы Мэй. Однако, по его словам, безвизовый въезд будет возможен только на срок, не превышающий шести месяцев. И при этом у Абрамовича не будет права на работу в Британии.

РБК
08:35 01/06/2018






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