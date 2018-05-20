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Как выглядит стадион "Динамо" 31 мая, в день его официальной сдачи

31 мая — официальный день сдачи стадиона "Динамо" после реконструкции. Объект принимала комиссия с чиновниками, а для зрителей дата открытия назначена на 22 июня.

Как выглядит стадион "Динамо" 31 мая, в день его официальной сдачи

TUT.BY посмотрел, как выглядит стадион в день сдачи.

 

Реконструкция стадиона "Динамо" началась еще в 2012 году. Срок сдачи объекта сначала был назначен на 2017 год, но позже дату перенесли.

 В итоге 31 мая 2018 года объект должен быть готов к приемке.

 В этот день ворота "Динамо" уже были открыты, но строители все еще работали на стадионе. До открытия 22 июня на стадионе будет проходить тестирование и обкатка всех систем.

 В чаше "Динамо" еще хватает мелких работ — до сих пор установлены подпорки для экрана, не снят целлофан с сидений, в переходах стоят строительные леса, на беговых дорожках лежит картон. Снаружи стадиона и внутри чаши кажется, что все основные работы завершены и осталось лишь сделать уборку, вывезти мусор и инструменты.

 

— Да тут еще работ на полгода, — говорит один из строителей. — Внешне, снаружи все в основном готово. А тир и административное здание, подвалы еще нужно доделывать.

 Остальные строители говорят, что на стадионе осталось устранить "небольшие недоделки", а в целом основная арена и разминочная зона готовы к приемке.

 Вокруг стадиона установлены даже второстепенные детали — мусорки, навигация, скамьи.

 Встречаем у входа двух девушек. Студентки колледжа работают на стадионе три дня от БРСМ.

 


— Мы пленку снимаем с сидений. Сегодня уже приходила комиссия смотреть. Начальство внутри ходит. Внутри убираются, докладывают корт. На крыше еще работают. Мы слышали, что объект должны сдать за эти три дня — сегодня последний.

 Один из строителей, который занимается кровлей, говорит, что навес практически доделали.

 


— Остались мелкие недоделки, несущественные. Можно сказать, что успели сдать. Это нормальное явление, всегда есть еще мелкие недочеты.

 Кроме привлечения к работам БРСМовцев строители говорят, что некоторые подразделения в последние дни работали с продленкой — на 3-4 часа дольше, чтобы успеть сдать стадион.

07:51 01/06/2018






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