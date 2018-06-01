Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Назван преемник Зидана в «Реале»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино является основным претендентом на пост наставника мадридского «Реала» после ухода Зинедина Зидана.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Marca.

Контракт аргентинского специалиста с английским клубом рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне «шпоры» заняли третье место в чемпионате Англии.

AS расширяет круг претендентов на пост главного тренера «Реала». По информации издания, руководство мадридцев рассматривает кандидатуры главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, Юргена Клоппа из «Ливерпуля», экс-наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера и бывшего игрока «сливочных» Гути.

Ранее 31 мая Зидан объявил об уходе из «Реала». На специальной пресс-конференции он заявил, что «команда должна продолжать выигрывать и ей для этого нужны изменения».

За время пребывания на посту Зидан привел сливочных к трем подряд победам в Лиге чемпионов, став единственным тренером, которому покорилось это достижение.

07:07 01/06/2018






Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё