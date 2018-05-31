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Вадим Скрипченко ушел из футбольного клуба "Анжи"

Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера махачкалинского футбольного клуба "Анжи", сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 42-летнего белорусского специалиста с российским клубом истек сегодня. Продлевать соглашение стороны не стали.

Напомним, Скрипченко возглавил "Анжи" в августе прошлого года, сменив на посту Александра Григоряна. Под руководством белоруса махачкалинцы сыграли 27 матчей, в которых одержали всего 6 побед при 6 ничьих и 15 поражениях.

В итоге "Анжи" завершил чемпионат России на 14-й строчке, а в переходных матчах уступил красноярскому "Енисею" (0:3, 4:3) и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

21:41 31/05/2018






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