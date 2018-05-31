Несколько лет назад руководство «Кубани» отправило Виктора Гончаренко в отставку с очень странной формулировкой. Боссы краснодарцев заявили, что тренеру не хватает жесткости в общении с игроками. Мол, специалист вел себя слишком мягко, и это негативно сказывалось на дисциплине в коллективе, пишет tribuna.com





Эта история заставляла улыбаться. Работая в Беларуси, ВМГ отличался требовательностью к футболистам и особой импульсивностью. Игроки, которые трудились под руководством Гончаренко, говорят, что его лучше не злить.





Белорус действительно страшен в гневе. Об этом недавно рассказал лидер «армейцев» Алан Дзагоев. В перерыве последнего матча сезона ЦСКА против «Анжи» Виктор Михайлович негодовал, ведь его подопечные играли вничью с аутсайдерами лиги.





Дзагоев описал ситуацию так:





– В перерыве зашли, Виктор Михайлович немного разнес раздевалку. У Михалыча всегда после неудачных игр нужно раздевалку ремонтировать. Бутылку вряд ли запустит, а макетной доске доставалось.





Это далеко не первый случай, когда 167-сантиметровый тренер превращается в Халка.





Гончаренко и лед





ВМГ не стеснялся проявлять эмоции еще во времена работы в БАТЭ. Очевидцы рассказывают, что порой Гончаренко удавалось подавлять даже гнев босса борисовчан Анатолия Капского. Бывало, когда разгоряченный менеджер после матча заходил в раздевалку и начинал «пихать» игрокам, тренер хлопал дверью и покидал помещение. КАА следовал за ним.





Нынешний капитан «желто-синих» Игорь Стасевич уверяет, что в перерывах во время неудачных матчей БАТЭ в раздевалке порой становилось страшно:





– Гончаренко очень быстро заводился. В раздевалках летали и чайники, и все что угодно.





– Он мог стукнуть ногой в дверь или шкафчик так, что тот разламывался, – говорил многолетний лидер БАТЭ Дмитрий Лихтарович.





Когда команда играла еще на «Городском», наставник нередко залетал в раздевалку, где стоял стол с водой, кофе и прочими штуками. Через секунду с него слетало все, что на нем стояло. Так сильно бурлили эмоции!





Порой специалист выдавал мощные перфомансы еще до стартового свистка. В последний год работы Гончаренко в БАТЭ у команды был неудачный отрезок. «Желто-синие» постоянно теряли очки. Перед очередным матчем прямо перед выходом на поле Виктор Михайлович собрал игроков в раздевалке и начал бросать в них лед.





Он швырял куски чуть выше голов, но в кого-то они попадали рикошетом от стен. Процесс сопровождался пламенной речью. Наставник просил, чтобы игроки взяли себя в руки и разорвали соперников. Никто представить не мог, что в раздевалке такое возможно, но тот матч команда выиграла.





– Я переодевался по соседству с Сашей Глебом. Наверное, просто повезло, что Гончаренко тогда не целился в Сашу, в меня тоже ничего не прилетело, – рассказывал Лихтарович.









Гончаренко и бутылки





Специалист швырял в игроков не только лед. Нередко в ход шли поилки. Хорошо, что они делаются не из стекла, поэтому игроки обходились без травм. Частенько после перерывов на поле выходили гораздо более мотивированные футболисты.





– Поехали в Мадрид. Первый матч группового этапа Лиги чемпионов в истории клуба. «Реал», «Сантьяго Бернабеу», просто космос. Первый тайм. Разводим с центра поля. Миша Сиваков тут же отправляет мяч в аут. У меня первая мысль: «Понятно, пацаны, приехали, блин». Потом еще Анришу удалили. Горим, в общем, 0:1, – рассказывал экс-голкипер БАТЭ Сергей Веремко. – В перерыве захожу в раздевалку, смахиваю пот: «Ну, блин, нормально пока». «Реал» же, суперклуб, а мы первый раз в жизни выступаем на подобном уровне. Естественно, я считал, что всего один пропущенный мяч – неплохой показатель. И тут появляется Гончаренко. Злой, как черт. По раздевалке начинают летать бутылки. А я сижу и думаю: «Чего он творит?» А Гончаренко давай пихать. Очень ядрено получилось.





– Гончаренко не стремился попасть в игрока. Метил в девятку, чтобы бутылка оказалась рядом с тобой. Над тобой летит бутылка, а ты думаешь: «Оу, епта!» Приятного в этом мало. Кого-то такие процедуры заводят, кого-то нет, – говорил экс-хавбек БАТЭ Александр Павлов.





Гончаренко и бананы





Вы еще не устали? В перерывах матчей экс-главный тренер борисовчан бросался в подопечных даже бананами:





– Никогда не забуду разнос, который он устроил на сборе в Испании. Шла последняя игра. До нее мы вообще ни у кого не выиграли. В этом матче мы вроде и «возили» соперника, но проигрывали 0:1. Гончаренко забежал в раздевалку и сразу начал бросаться тем, что было под рукой. Летело все – и бананы, и ледница. Было даже страшно, – вспоминает экс-хавбек борисовчан Филипп Рудик. – Он же невысокого роста. Воспринимать его злюкой не хочется. Бурчит – ну и пусть бурчит. Ничего страшного. А тут он реально разошелся, и мы его испугались. В итоге победили в том матче 3:1. Он просто решил нас немного встряхнуть. Это подействовало.





Гончаренко и мат





Виктор Михайлович требователен к футболистам не только во время матчей, но и в тренировочном процессе. Если его не устраивает то, как игроки ведут себя на занятиях, то через мгновение они будут отстранены от работы. При этом им придется выслушать не самые приятные слова в свой адрес.





– Первый год его самостоятельной работы. Играли в квадрат. Мяч вышел. Я кричу: «Аут!» Гончаренко: «Играть!» А я продолжаю кричать про аут. Слово за слово. Гончаренко не выдержал: «Все! Иди на##й отсюда!» Ну, все — я и пошел :). Сел возле доктора, сижу. Закончили играть в квадрат. Гончаренко: «Че ты сел?!» — «А что мне делать?» — «Иди тренируйся!» :), – вспоминал хавбек борисовчан Сергей Кривец.





Знание Виктором Гончаренко «особой лексики» хорошо знакомо Ахмеду Мусе. Не так давно нападающий выразил недовольство заменой в матче против московского «Динамо» и, отправляясь на скамейку запасных, не подал тренеру руку. Белорус тут же поставил подопечного на место . Спич наставника вышел очень эмоциональным.



