Зинедин Зидан ушел из «Реала»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объявил об отставке со своего поста. Об этом он сообщил 31 мая на специально созванной пресс-конференции.
Зинедин Зидан был назначен главным тренером «Реала» в январе 2016 года, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса.
За два с половиной года работы на позиции главного тренера он трижды выиграл Лигу чемпионов. Также под его руководством «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в клубном чемпионате мира среди клубов.
14:28 31/05/2018
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