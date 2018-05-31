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Зинедин Зидан ушел из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объявил об отставке со своего поста. Об этом он сообщил 31 мая на специально созванной пресс-конференции.

Зинедин Зидан ушел из «Реала»
Зинедин Зидан был назначен главным тренером «Реала» в январе 2016 года, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса.

За два с половиной года работы на позиции главного тренера он трижды выиграл Лигу чемпионов. Также под его руководством «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в клубном чемпионате мира среди клубов.
14:28 31/05/2018






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