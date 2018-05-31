Троих белорусов не пустят на матчи ЧМ-2018

Это некто Руслан Олегович Жалнин, 1992 года рождения. Судя по информации в соцсетях, белорус живет в Санкт-Петербурге и болеет за «Зенит».





Сергей Петрович Паляков, 1983 года рождения, уроженец Чашников.





А также уроженец Минска Иван Ярмош, 1996 года рождения.





Список размещен на сайте российского МВД. Всего в нем 451 человек.





Административный запрет на посещение спортивных соревнований существует в России с 2014 года, когда по решению суда гражданину временно запрещается посещение спортивных мероприятий за нарушение правил поведения во время проведения официального спортивного соревнования.