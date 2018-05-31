Троих белорусов не пустят на матчи ЧМ-2018
В список тех, кого не пустят на футбольный ЧМ-2018 в России, есть несколько фамилий белорусов. "Черные списки" обнародовал сайт российского МВД.
Это некто Руслан Олегович Жалнин, 1992 года рождения. Судя по информации в соцсетях, белорус живет в Санкт-Петербурге и болеет за «Зенит».
Сергей Петрович Паляков, 1983 года рождения, уроженец Чашников.
А также уроженец Минска Иван Ярмош, 1996 года рождения.
Список размещен на сайте российского МВД. Всего в нем 451 человек.
Административный запрет на посещение спортивных соревнований существует в России с 2014 года, когда по решению суда гражданину временно запрещается посещение спортивных мероприятий за нарушение правил поведения во время проведения официального спортивного соревнования.
"Белорусский партизан"
14:01 31/05/2018
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