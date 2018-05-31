Нападающий минского "Торпедо": Не отдадим стадион п#####сам
Нападающий минского «Торпедо» Сергей Лынько поддержал кампанию за сохранение одноименного стадиона.
«Захаваем стадыён разам – не отдадим его п#####сам», – написал Лынько.
Ранее генеральный директор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал, что на месте стадиона «Торпедо» планируют построить футбольный манеж.
25 мая фанаты «черно-белых» начали собирать подписи против сноса арены. На данный момент петицию подписали более 400 человек.
Источник: tribuna.com
11:47 31/05/2018
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