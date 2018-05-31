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Наконец-то! Сегодня завершается реконструкция "Динамо"

На 31 мая запланировано окончание работ на минском стадионе «Динамо». 22 июня на арене пройдет легкоатлетический матч между сборными Беларуси, Украины, стран Балтии и балканских стран.

Реконструкция стадиона «Динамо» началась в декабре 2012 года. Однако из-за смены проекта активная фаза началась только в марте 2015 года.

Изначально планировалось, что после сдачи стадион будет футбольным, но позже арену решили сделать легкоатлетической. При этом у «Динамо» будет 4-я категория УЕФА.

Стадион будет вмещать 22 200 зрителей. Трибуны на 70-80% закрыты козырьком. Ложа прессы рассчитана на 800 человек. Также на стадионе 150 комментаторских кабин.

Кроме того, рядом с главным полем проведена реконструкция разминочного стадиона и оборудован скалодром. 

С 21 по 30 июня стадион примет II Европейские игры. 

Последние соревнования на «Динамо» прошли 20 ноября 2012 года, когда БАТЭ в Лиге чемпионов принимал «Лилль» (0:2), пишет tribuna.com

10:24 31/05/2018






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