Наконец-то! Сегодня завершается реконструкция "Динамо"

Реконструкция стадиона «Динамо» началась в декабре 2012 года. Однако из-за смены проекта активная фаза началась только в марте 2015 года.





Изначально планировалось, что после сдачи стадион будет футбольным, но позже арену решили сделать легкоатлетической. При этом у «Динамо» будет 4-я категория УЕФА.





Стадион будет вмещать 22 200 зрителей. Трибуны на 70-80% закрыты козырьком. Ложа прессы рассчитана на 800 человек. Также на стадионе 150 комментаторских кабин.





Кроме того, рядом с главным полем проведена реконструкция разминочного стадиона и оборудован скалодром.





С 21 по 30 июня стадион примет II Европейские игры.



