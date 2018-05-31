– В чем видите причины вылета?





– Ну вы сами знаете, что два участника нашей группы играли в финале. Уровень турнира в этом году был очень высоким. Когда ехали, прекрасно понимали, что ключевыми станут матчи с Францией и Австрией. Эти сборные нам по силам.





– После матча с Россией Дэйв Льюис перестал быть главным тренером сборной Беларуси. Расскажите, как принималось это решение.





– После игры я решил обсудить с Дэйвом, как выходить из сложившейся ситуации, потому что было очевидно, что у команды ничего не получается. В глазах игроков не было огня. Посовещавшись, решили, что ребятам нужна встряска.





– Какой была реакция Льюиса?





– Нормальной. Он понимал ситуацию и сказал, что сделал все возможное.





– На следующий день сборную покинул Андрей Мезин. Это был акт солидарности с Дэйвом Льюисом?





– Утром я с ним общался, потом Андрей разговаривал с Сергеем Пушковым, но все равно решил уйти вслед за Дэйвом, который в свое время позвал его в сборную. Подчеркну, что это было решение Андрея, которого никто не увольнял. Просто он больше не видел себя в команде.





– Помощниками Дэйва Льюиса были Михаил Захаров и Сергей Пушков. Могут ли вместе ужиться три самостоятельных и амбициозных тренера?





– Все они профессионалы. Перед ними были поставлены задачи, каждый работал над их выполнением.





– Почему после ухода Льюиса исполняющим обязанности стал Пушков, а не Захаров?





– Считаю, что в данной ситуации Сергей Михайлович был более подходящим кандидатом. На мой взгляд, у Пушкова с командой лучше была налажена «химия». Игроки к нему прислушивались.









– Приглашение Захарова и Пушкова в сборную было инициативой федерации?





– Мы исходили из того, что по контракту Дэйв Льюис мог выбрать себе одного ассистента. Он остановил выбор на Андрее Мезине. Федерация же решила позвать Пушкова и Захарова как успешных в Беларуси тренеров, а в случае с Михаилом Михайловичем учитывался и его большой опыт работы со сборной.





С командой также работали Вячеслав Гусов, Андрей Кудин, во время сезона подключался Дмитрий Кравченко. На наш взгляд, тренерский штаб был сформирован из специалистов, которые готовы выполнять задачи и показывать результат.





– Как реагировал на эти назначения Дэйв? Он не пытался лоббировать другие ндидатуры?





– Дэйв действовал согласно контракту и не задавал никаких вопросов, – сказал Клочков.



