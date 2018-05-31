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Клочков о реакции Льюиса на увольнение: «Он понимал ситуацию и сказал, что сделал все возможное»

Спортивный директор ФХБ Владислав Клочков рассказал об увольнении бывшего главного тренера.

– В чем видите причины вылета?

– Ну вы сами знаете, что два участника нашей группы играли в финале. Уровень турнира в этом году был очень высоким. Когда ехали, прекрасно понимали, что ключевыми станут матчи с Францией и Австрией. Эти сборные нам по силам.

– После матча с Россией Дэйв Льюис перестал быть главным тренером сборной Беларуси. Расскажите, как принималось это решение.

– После игры я решил обсудить с Дэйвом, как выходить из сложившейся ситуации, потому что было очевидно, что у команды ничего не получается. В глазах игроков не было огня. Посовещавшись, решили, что ребятам нужна встряска.

– Какой была реакция Льюиса?

– Нормальной. Он понимал ситуацию и сказал, что сделал все возможное.

– На следующий день сборную покинул Андрей Мезин. Это был акт солидарности с Дэйвом Льюисом?

– Утром я с ним общался, потом Андрей разговаривал с Сергеем Пушковым, но все равно решил уйти вслед за Дэйвом, который в свое время позвал его в сборную. Подчеркну, что это было решение Андрея, которого никто не увольнял. Просто он больше не видел себя в команде.

– Помощниками Дэйва Льюиса были Михаил Захаров и Сергей Пушков. Могут ли вместе ужиться три самостоятельных и амбициозных тренера?

– Все они профессионалы. Перед ними были поставлены задачи, каждый работал над их выполнением.

– Почему после ухода Льюиса исполняющим обязанности стал Пушков, а не Захаров?

– Считаю, что в данной ситуации Сергей Михайлович был более подходящим кандидатом. На мой взгляд, у Пушкова с командой лучше была налажена «химия». Игроки к нему прислушивались.


– Приглашение Захарова и Пушкова в сборную было инициативой федерации?

– Мы исходили из того, что по контракту Дэйв Льюис мог выбрать себе одного ассистента. Он остановил выбор на Андрее Мезине. Федерация же решила позвать Пушкова и Захарова как успешных в Беларуси тренеров, а в случае с Михаилом Михайловичем учитывался и его большой опыт работы со сборной.

С командой также работали Вячеслав Гусов, Андрей Кудин, во время сезона подключался Дмитрий Кравченко. На наш взгляд, тренерский штаб был сформирован из специалистов, которые готовы выполнять задачи и показывать результат.

– Как реагировал на эти назначения Дэйв? Он не пытался лоббировать другие ндидатуры?

– Дэйв действовал согласно контракту и не задавал никаких вопросов, – сказал Клочков.


Tribuna
09:30 31/05/2018






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