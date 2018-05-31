Анастасия Веремеенко стала лицом бренда Coswick

"Персональный рекламный контракт такого рода стал первым для профессионального белорусского баскетбола", - сказал на пресс-конференции в Минске во вторник директор иностранного унитарного предприятия "Косвик" Владимир Яновский.









Как рассказали в компании "Косвик", выбор А.Веремеенко в качестве лица бренда неслучаен. "Косвик" позиционирует себя как производитель спортивных паркетных полов высокого класса, в том числе для проведения международных соревнований всех уровней, а Веремеенко – самая успешная и узнаваемая белорусская баскетболистка с большим игровым опытом, сообщает interfax.by









Компания рассчитывает и на экспертное мнение А.Веремеенко как профессионала с большим опытом при разработке и тестировании новых видов спортивных покрытий для игровых видов спорта.

"Для меня большая честь представлять продукт высшего качества, произведенный в Беларуси. Основную часть своего времени я провожу на баскетбольной площадке. И, поверьте, знаю, насколько важным для профессиональных игроков является качество спортивного пола", - заявила А.Веремеенко.





А.Веремеенко – профессиональная баскетболистка, игрок женской национальной команды Республики Беларусь по баскетболу и баскетбольного клуба "Фенербахче" (Турция).





Справочно





Паркетная фабрика "Косвик" – это иностранное предприятие с канадским капиталом. Производственные мощности компании находятся в Заславле. Фабрика является предприятием с полным циклом переработки древесины. Это означает, что исходным сырьем, которое поступает на фабрику, является круглый лес, а готовым изделием является покрытый лаком или маслом паркет и паркетная доска.





Спортивные полы КОСВИК — это полы из натурального дерева, разработанные в соответствии с новейшими биометрическими стандартами. Помимо статусного внешнего вида они обеспечивают комфорт, травмобезопасность и эффективность проведения соревнований и тренировок согласно современным мировым требованиям к спортивным площадкам. Они гарантируют бережное отношение к связкам и суставам спортсменов и репрезентативны по функциональным характеристикам для профессиональных спортивных арен в любой точке мира. На сегодняшний день компания "Косвик" предлагает 6 конструкций спортивных паркетных полов разного уровня и назначения.

На предприятии занято более 500 человек. Проектная мощность составляет 600 000 кв.м в год, около 80% выпускаемой продукции отгружается на экспорт. Дилерская сеть охватывает более 30 стран мира такие, в том числе Канаду, США, Германию, Польшу, Россию, Украину, Казахстан, страны Балтии, страны Персидского Залива и другие.



