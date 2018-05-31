"Возможно, уже совсем скоро я стану главным тренером "Барыса". Переговоры с казахстанским клубом находятся сейчас на заключительной стадии", — цитирует Скабелку sports.kz.





Ранее Скабелка тренировал такие команды, как "Металлург" (Новокузнецк), "Гомель", национальную сборную Беларуси, "Торпедо" (Нижний Новгород), "Сибирь" (бронзовый призер КХЛ сезона-2014/2015). Последним местом работы белоруса был омский "Авангард".