– Представляете кого-нибудь из них – Игнашевича или братьев — в своем тренерском штабе?





– Все трое – очень умные и образованные, со временем у них многое может получиться. Они учатся, чтобы получить лицензию. Мне очень комфортно работать с братьями и Игнашевичем, и нельзя исключать, что кто-то из них станет членом тренерского штаба. Но тут многое должно совпасть. Все-таки в штабе сейчас и так три человека – Онопко, Овчинников и Ермакович. И, самое главное, нужно, чтобы они этого хотели.





– Вряд ли кто-то не захочет.





– Это нормальное желание – остаться в первой команде и набираться опыта. Приведу пример из своей карьеры. Закончив играть из-за тяжелой травмы, я тоже хотел быть при первой команде в БАТЭ, но меня отправили даже не в дублирующий и не молодежный состав, а еще ниже – работать с юношами. Но я все равно очень доволен своим путем. И если отмотать время назад, я бы еще раз с удовольствием его прошел. И всем бы посоветовал начинать с низших ступеней, потому что это самый правильный путь.





– Почему?





– Во-первых, начинаешь понимать, что такое коллектив, как создать «химию» в команде. Учишься говорить перед аудиторией: не все понимают, что это такое, когда каждый день стоишь перед 20–30 людьми и тебе нужно что-то рассказывать, не разбрасываясь словесной окрошкой. Это всегда гораздо проще делать перед молодыми футболистами. Кроме того, мне всегда нравилось наблюдать, как ребята растут. Было очень приятно видеть прогресс Облякова и Безденежных в «Уфе», в ЦСКА – Чалова и Кучаева. Они растут, как грибы, и их можно лепить, как пластилин, – сказал Гончаренко.







