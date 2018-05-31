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На сборы на Крит Надежда Скардино приехала к швейцарцу Мартину Йегеру

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по биатлону (эстафета) Надежда Скардино до сих пор не рассказала, продолжит ли спортивную карьеру в следующем сезоне. Вместо установочного сбора сборной Беларуси в Раубичах 33-летняя биатлонистка отправилась на Крит, где тренировалась биатлонная сборной Швейцарии. Еврорадио выяснило, что привело белоруску на греческий остров.

На сборы на Крит Надежда Скардино приехала к швейцарцу Мартину Йегеру
Среди тех, кто находился в окружении швейцарских биатлонистов, был и олимпийский чемпион Турина-2006 в составе сборной Германии Микаэль Рёш, ныне выступающий под флагом Бельгии. В беседе с Еврорадио титулованный спортсмен подтвердил, что Скардино находится на Крите, и поделился некоторыми подробностями.

“Действительно, я тренировался со сборной Швейцарии по биатлону на Крите, – рассказал Еврорадио Микаэль Рёш. – Надежда также там была. С Мартином Йегером [швейцарский биатлонист и лыжник, серебряный призёр юниорского чемпионата мира. — Прим. ]. Так что не волнуйтесь”.

Что именно привело Скардино и Йегера в Грецию, Рёш не уточнил. На вопрос о том, тренировалась ли белоруска на Крите, Микаэль ответил коротко: “Иногда”. И прикрепил “сомневающийся” смайл.

Мартин Йегер почти на три года младше Надежды Скардино, ему 30 лет. Биатлонист редко попадает в очки на этапах Кубка мира, не очень точно стреляет и не очень быстро бегает. Впрочем, на Олимпиаде в Пхёнчане он входил в состав сборной Швейцарии.


Отметим, что случаи, когда между биатлонистами из разных сборных завязываются отношения, нередки. Белоруска Дарья Домрачева замужем за титулованным норвежцем Уле-Эйнаром Бьёрндаленом, они воспитывают дочь Ксению. До того Бьёрндален был также женат на биатлонистке, бельгийке итальянского происхождения Натали Сантер.

Другая известная пара в биатлоне – экс-тренер сборной Беларуси, француз Рафаэль Пуаре и норвежка Лив-Грейт Шелбрейт. У пары родились три дочери, но после 13 лет совместной жизни чета Пуэре разошлась.

Чуть больше месяца тому вышла замуж олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в составе женской эстафетной команды Беларуси Ирина Кривко. Её супруг – сервисмен нашей сборной Артём Лещенко. 

Ещё одна представительница чемпионской четвёрки в Корее – Динара Алимбекова – как и Надежда Скардино, пока не замужем. Впрочем, уроженка Казахстана Алимбекова уже несколько лет встречается с российским биатлонистом Кириллом Стрельцовым.


07:21 31/05/2018






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