Марадона еще не в Бресте, но мыслями уже с "Динамо"

Председатель правления брестского "Динамо", известный футболист Диего Марадона уже до начала исполнения обязанностей руководителя клуба начал свою работу, соответствующее фото он разместил в своем Instagram, передает Sputnik





Известный аргентинский футболист в мае подписал контракт с брестским футбольным клубом "Динамо" — Марадона будет работать председателем правления. Начнет исполнять обязанности он только по завершении ЧМ-2018, однако о своей команде начал думать заранее.









Так, Марадона разместил в своем Instagram снимок того, как изучает состав брестского "Динамо".









"Смотрю на игру и думаю об укреплении", — признался Марадона в подписи к фотографии.

Как ранее заявлял сам Марадона, для него работа в "Динамо" — вызов, и "прятаться в кабинете" он не собирается. Клубу он уже пообещал, что тот станет вдвое сильнее.



Марадона ранее говорил о желании усилить состав "Динамо" футболистами из ОАЭ, Аргентины и Италии. По мнению известного футболиста, он сможет создать "боеспособную" команду.



