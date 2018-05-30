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Марадона еще не в Бресте, но мыслями уже с "Динамо"

Известный футболист признался, что думает об усилении команды "Динамо-Брест".

Председатель правления брестского "Динамо", известный футболист Диего Марадона уже до начала исполнения обязанностей руководителя клуба начал свою работу, соответствующее фото он разместил в своем Instagram, передает Sputnik

Известный аргентинский футболист в мае подписал контракт с брестским футбольным клубом "Динамо" — Марадона будет работать председателем правления. Начнет исполнять обязанности он только по завершении ЧМ-2018, однако о своей команде начал думать заранее.


Так, Марадона разместил в своем Instagram снимок того, как изучает состав брестского "Динамо".


"Смотрю на игру и думаю об укреплении", — признался Марадона в подписи к фотографии.

Как ранее заявлял сам Марадона, для него работа в "Динамо" — вызов, и "прятаться в кабинете" он не собирается. Клубу он уже пообещал, что тот станет вдвое сильнее.


Марадона ранее говорил о желании усилить состав "Динамо" футболистами из ОАЭ, Аргентины и Италии. По мнению известного футболиста, он сможет создать "боеспособную" команду.


22:21 30/05/2018






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