БГК имени Мешкова выиграл Кубок Беларуси
БГК имени Мешкова выиграл Кубок Беларуси по гандболу. 30 мая в столичном дворце спорта "Уручье" в решающем матче был обыгран минский СКА — 29:20 (12:11).
Для команды Сергея Бебешко это уже 11-я победа в кубке и пятая подряд. Третье место в "финале четырех" завоевал "Гомель", передает "Еврорадио".
На днях СКА уступил БГК в решающем матче в чемпионате Беларуси и взял только "серебро". Команда из Бреста стала чемпионом страны уже 10-й раз.
22:08 30/05/2018
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