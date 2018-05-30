БГК имени Мешкова выиграл Кубок Беларуси

Для команды Сергея Бебешко это уже 11-я победа в кубке и пятая подряд. Третье место в "финале четырех" завоевал "Гомель", передает "Еврорадио"









На днях СКА уступил БГК в решающем матче в чемпионате Беларуси и взял только "серебро". Команда из Бреста стала чемпионом страны уже 10-й раз.