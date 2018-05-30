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БГК имени Мешкова выиграл Кубок Беларуси

БГК имени Мешкова выиграл Кубок Беларуси по гандболу. 30 мая в столичном дворце спорта "Уручье" в решающем матче был обыгран минский СКА — 29:20 (12:11).

Для команды Сергея Бебешко это уже 11-я победа в кубке и пятая подряд. Третье место в "финале четырех" завоевал "Гомель", передает "Еврорадио".


На днях СКА уступил БГК в решающем матче в чемпионате Беларуси и взял только "серебро". Команда из Бреста стала чемпионом страны уже 10-й раз.

22:08 30/05/2018






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