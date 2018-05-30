Азаренко и Соболенко снялись с парного разряда "Ролан Гаррос"
Белорусский дуэт в составе Виктории Азаренко и Арины Соболенко снялся с парного разряда «Ролан Гаррос».
Причина такого решения на данный момент не опубликована.
В первом раунде они должны были сыграть против россиянки Светланы Кузнецовой и чешки Луции Шафаржовой.
И Соболенко, и Азаренко проиграли свои стартовые матчи в одиночном турнире. Арина уступила Кики Бертенс из Нидерландов — 2:6, 1:6, а Виктория — чешке Катерине Синяковой — 5:7, 5:7, пишет tut.by
16:59 30/05/2018
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