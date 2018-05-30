«Назначение Андрея Прокунина для меня сводится к тому, что на пятый год российско-украинской войны ставить старшим тренером сборной Украины российского специалиста – просто аморально. Я даже не хочу как-то анализировать его спортивное прошлое и то, чего он достиг, будучи тренером команды Южной Кореи.





Знаете, большое количество болельщиков мне писали, что теперь даже не будут смотреть биатлон, потому что расценивают данное назначение, как плевок в сторону Украины и украинских болельщиков. И, в какой-то мере, я солидарен с их точкой зрения, ведь у меня были схожие чувства, когда я узнал, что с Прокуниным ведутся переговоры.





– Откуда у вас такое желание как-то иронично при случае пошутить над российскими биатлонистами? Это исключительно политические причины?





– Я пошучу только в том случае, если есть какой-то повод что-то высмеять. Почему так получается? Есть вот такая догма – болеть за своих спортсменов, вторая догма, лично моя, заключается в том, что для меня Россия – страна-агрессор. Потому у меня есть определенный негатив в сторону этого государства.









– Все шутки про боярышник, поребрик, сравнение с котлетами. С точки зрения журналистской этики, по-вашему, это нормально?





– Если бы я себе позволил подобные высказывания в сторону условной Бразилии или Норвегии, то, наверное, это было бы неуместно. А что касается России, то я не думаю, что это идет «в разрез» с какими-то журналистскими канонами.





– Ваша перепалка в СМИ с Дмитрием Губерниевым. Чем вас задел российский комментатор? Ведь он не позволял себе никаких негативных высказываний в сторону Украины.





– Наверное, была «перепалка» не у нас с Губерниевым, а у него со мной. Мне он неинтересен, ни как человек, ни как профессионал. Он недавно тоже что-то «ляпнул», и мне писали люди, мол, почему я не реагирую. Я объясняю, что мне абсолютно фиолетово, что там говорит этот клоун.





Есть ли у меня какая-то обида на него? Нет. Я же прекрасно понимаю его интеллектуальные данные. Как говорят, на убогих не обижаются. Мне иногда пишут коллеги из Европы и России, что Губерниева просто разрывало от моих ответов, когда я его попускал. Ведь не секрет, что он многих бесит даже у себя на родине, и от этого некоторые люди там поддерживают меня. Он неинтересный мне клоун», – рассказал Столярчук.