"Согласно полученным данным, каждый второй россиянин в возрасте от 12 до 64 лет собирается следить за чемпионатом мира по футболу 2018 (54 процента), треть еще сомневается (30 процентов)", - говорится в исследовании.





Проведение чемпионата выпадает на сезон отпусков и дач, поэтому 33 процента из тех, кто собирается следить за футболом, будут делать это во время отпуска, а 5 процентов сказали, что специально взяли отпуск, что смотреть игры. Из тех, кто планирует следить за событием, 80 процентов планируют делать это у экранов телевизоров, 63 - за компьютером или ноутбуком, 43 - с мобильных устройств, а 21 планируют посетить матчи на стадионе.





За игрой сборной России будут следить 87 процентов респондентов, проявивших интерес к турниру. Сборные Бразилии (40 процентов), Германии (37), Англии (21), Испании (20) и Аргентины (16) также интересны россиянам.





Наилучшие шансы на победу по версии россиян - у бразильцев (23 процента) и действующих чемпионов немцев (21).





В том, что российская команда сможет выйти из своей группы, уверены 47 процентов опрошенных, 10% считают, что она выйдет в полуфинал, 8 - сыграет в финале, и даже 6 процентов верят, что сборная России возьмет кубок.