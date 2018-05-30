Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Могилеве должностные лица спорткомплекса "Олимпиец" обвиняются во взяточничестве

В Могилеве должностные лица спорткомплекса "Олимпиец" обвиняются в получении взятки, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении директора и начальника учебно-спортивного отдела Могилевского областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта (спорткомплекс "Олимпиец"). 

Установлено, что обвиняемые приняли от индивидуального предпринимателя в качестве взятки денежные средства за предоставление спортивного зала для тренировок, а также за размещение внутренней рекламы в спорткомплексе. Действия должностных лиц квалифицированы следствием как получение взятки группой лиц. Они заключены под стражу. 

Следователи полагают, что действия обвиняемых носили системный характер, в связи с чем просят граждан, обладающих информацией о противоправной деятельности фигурантов, проинформировать правоохранительные органы об известных им фактах по телефону 8 (0222) 29 81 29. В Следственном комитете отметили, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.
11:10 30/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё