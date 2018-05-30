SOS! Не дадим снести легенду!

Власти намерены снести легендарный минский стадион "Торпедо", построенный в 1958-ом году. Не одно поколение болельщиков со всей Беларуси помнит исторические футбольные сражения и атмосферу на "Торпедо"! Подписывайтесь - не дадим снести Легенду!» – агитируют они на сайте «Удобный город»





«Не одно поколение жителей города Минска помнит спортивные баталии на "Торпе





до". Многие знакомили своих детей со спортом высших достижений именно на трибунах этого стадиона. Молодые люди взрослели, обзаводились знакомыми и друзьями, благодаря спортивным мероприятиям, проводимым на "Торпедо".





В 2000-х годах "Торпедо" принимал команды и соревнования высочайшего уровня, в том числе: отборочный турнир 1-го квалификационного раунда юношеского чемпионата Европы (U-17) в 2004-ом году, в 2009 году на «Торпедо» проводились финальные игры Чемпионата Европы среди девушек (U-17).





Такого рода мероприятия, безусловно, повышают статус района и города, пропагандируют здоровый образ жизни. А спортивные подвиги спортсменов мотивируют молодых болельщиков выбирать спортивную дорогу в жизни.





Из публикаций в прессе стало известно, что легендарный стадион планируется снести. Вместо реконструкции предлагается уничтожить 60-летнюю историю и построить искусственное поле. Что безусловно понизит статус объекта.





Вместо стадиона, принимавшего международные соревнования высочайшего уровня, планируется строительство, фактически, тренировочного поля.





Считаем, что городские власти должны прислушаться к мнению любителей спорта и горожан, обсудить перспективны реконструкции легендарного стадиона.



