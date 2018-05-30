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В Украине 10 футбольных клубов замешаны в договорных матчах

10 из 12 клубов чемпионата Украины по футболу замешаны в договорных матчах.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал «2+2».

По информации издания, только киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр» не замечены в подозрительных играх.

Отмечается, что «Ворскла», «Заря», «Карпаты», «Александрия», «Сталь», «Черноморец» и «Звезда» играли матчи с фиксированным результатом на уровне молодёжных команд, а «Мариуполь», «Олимпик» и «Верес» проводили договорные встречи основными составами.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен приобрести украинского вратаря.


09:39 30/05/2018






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