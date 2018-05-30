В Украине 10 футбольных клубов замешаны в договорных матчах

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал «2+2».





По информации издания, только киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр» не замечены в подозрительных играх.





Отмечается, что «Ворскла», «Заря», «Карпаты», «Александрия», «Сталь», «Черноморец» и «Звезда» играли матчи с фиксированным результатом на уровне молодёжных команд, а «Мариуполь», «Олимпик» и «Верес» проводили договорные встречи основными составами.





Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен приобрести украинского вратаря.



