Путин дал бойцу Джеффу Монсону российское гражданство

Джефф Монсон перед боем в футболке с Путиным. Фото Антона Денисова, «Спутник»





47-летний американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил российское гражданство. Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликовали на официальном сайте правовой информации.

В апреле 2016 года Монсон рассказал Sports.ru, что не уважает Жерара Депардье, который получил российское гражданство в 2013 году, «хотя не любит Россию».

Я даже не знаю, живет ли он [Депардье] в России. Нет? Он сделал это, ***** [блин], только чтобы уйти от налоговой системы, которая есть у него на родине. И единственная причина, почему у него это получилось — то, что он очень популярный человек. Я не уважаю его. И я не пожму ему руку.

В сентябре 2014 года стало впервые известно о желании Монсона стать гражданином России. В сентябре 2015 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил получение просьбы от американца и заявил, что Кремль его рассмотрит.

Монсон известен своими высказываниями в поддержку российских властей. Он также приезжал в Луганск и устраивал там турнир. Боец получил паспорт ЛНР и диплом почётного доктора наук в местном университете. Монсон вёл программу на RT.