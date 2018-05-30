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Путин дал бойцу Джеффу Монсону российское гражданство

Спортсмен известен своими пророссийскими высказываниями и владеет паспортом ЛНР.

Джефф Монсон перед боем в футболке с Путиным. Фото Антона Денисова, «Спутник»


47-летний американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил российское гражданство. Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликовали на официальном сайте правовой информации.

 

В апреле 2016 года Монсон рассказал Sports.ru, что не уважает Жерара Депардье, который получил российское гражданство в 2013 году, «хотя не любит Россию».

Я даже не знаю, живет ли он [Депардье] в России. Нет? Он сделал это, ***** [блин], только чтобы уйти от налоговой системы, которая есть у него на родине. И единственная причина, почему у него это получилось — то, что он очень популярный человек. Я не уважаю его. И я не пожму ему руку.

 

В сентябре 2014 года стало впервые известно о желании Монсона стать гражданином России. В сентябре 2015 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил получение просьбы от американца и заявил, что Кремль его рассмотрит.

 

Монсон известен своими высказываниями в поддержку российских властей. Он также приезжал в Луганск и устраивал там турнир. Боец получил паспорт ЛНР и диплом почётного доктора наук в местном университете. Монсон вёл программу на RT.

07:58 30/05/2018






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