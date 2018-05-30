Роналду может перейти в новый клуб





По информации издания, агент португальского форварда Жорже Мендеш прибыл в Париж, чтобы принять участие в переговорах с представителями французской команды и договориться о переходе клиента в ПСЖ.





Ранее 29 мая с сайта клубного магазина «Реала» из раздела «состав» исчезло изображение нападающего.





26 мая португалец в составе сливочных пятый раз выиграл Лигу чемпионов, став рекордсменом турнира.





После встречи с «Ливерпулем» он заявил: «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», а ответ я дам в ближайшие дни».





По информации испанского издания AS, Роналду решил покинуть команду из-за недовольства условиями нового контракта.





Футболист перешел в «Реал» из английского «Манчестер Юнайтед» в июле 2009 года.





В составе сливочных форвард дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.