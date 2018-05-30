Роналду может перейти в новый клуб
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду собирается перейти в «Пари Сен-Жермен».
Об этом сообщает Лента.ру.
По информации издания, агент португальского форварда Жорже Мендеш прибыл в Париж, чтобы принять участие в переговорах с представителями французской команды и договориться о переходе клиента в ПСЖ.
Ранее 29 мая с сайта клубного магазина «Реала» из раздела «состав» исчезло изображение нападающего.
26 мая португалец в составе сливочных пятый раз выиграл Лигу чемпионов, став рекордсменом турнира.
После встречи с «Ливерпулем» он заявил: «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», а ответ я дам в ближайшие дни».
По информации испанского издания AS, Роналду решил покинуть команду из-за недовольства условиями нового контракта.
Футболист перешел в «Реал» из английского «Манчестер Юнайтед» в июле 2009 года.
В составе сливочных форвард дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.
07:05 30/05/2018
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