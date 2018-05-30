Хоккей. Андрей Скабелка может возглавить "Барыс"

В прошлом сезоне Скабелка работал в "Авангарде", который покинул в конце декабря 2017 года. Ранее в КХЛ он возглавлял "Сибирь", а также работал ассистентом в "Торпедо". В сезоне-2014/15 новосибирский клуб под руководством Скабелки дошел до финала Восточной конференции. Также в его тренерской карьере были сборная Беларуси и "Гомель".





В качестве хоккеиста Скабелка выступал за московский ЦСКА, минские "Динамо", "Тивали" и "Юность", хабаровский СКА, ярославское "Торпедо", "Ак Барс", "Салават Юлаев" и "Ладу". За сборную Беларуси бывший форвард провел 133 матча и участвовал в двух Олимпиадах и 12 чемпионатах мира.





С января "Барыс" на правах исполняющего обязанности возглавлял Галым Мамбеталиев. Под его руководством команда провела девять матчей в КХЛ, в которых одержала всего три победы. Также он участвовал в Матче звезд КХЛ в Астане.





В апреле Мамбеталиев в качестве исполняющего обязанности главного тренера занял со сборной Казахстана третье место на чемпионате мира в первом дивизионе и не сумел вернуть команду в элиту.





29 мая "Барыс" объявил об уходе Аскара Шопобаева с поста президента — вместо него был назначен Борис Иванищев, который с 2006 года работал в клубе на должности вице-президента, — сообщает vesti.kz



