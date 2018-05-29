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Александра Саснович вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Теннисистка Александра Саснович (55-й номер мирового рейтинга) вышла во второй раунд открытого чемпионата Франции, передает БЕЛТА.

В стартовом поединке на кортах "Ролан Гаррос" наша соотечественница 29 мая встречалась с чешской теннисисткой Денисой Аллертовой (103) и победила — 6:4, 6:3.

А вот другой белорусской теннисистке, Арине Соболенко (48) повезло меньше. Она в своей первой встрече на "Ролан Гаррос" проиграла 22-й ракетке мира Кики Бертенс из Нидерландов — 2:6, 1:6.

Во втором круге Бертенс снова ждет встреча с белорусской теннисисткой — это будет Александра Саснович.

20:30 29/05/2018






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